Ils l’ont dit le 8 janvier 2024

Il faut du nucléaire au-delà des six premiers EPR, puisque le parc historique ne sera pas éternel Agnès Pannier-Runacher - ministre de la Transition énergétique

C’est ce qu’a déclaré, le 7 janvier, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, à la Tribune Dimanche en détaillant l’avant-projet de loi sur la souveraineté énergétique. Ce texte qui doit être présenté d’ici quelques semaines en Conseil des ministres prévoit de supprimer dans la loi les objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables électriques et affirme le choix durable du recours à l’énergie nucléaire. Lors de son discours de Belfort, le 10 février 2022, Emmanuel Macron avait annoncé la construction de six réacteurs EPR d’ici à 2035 et la possibilité d’en construire huit autres d’ici à 2050.