Le chiffre du 19 janvier 2024

4

C'est le nombre de projets sélectionnés en décembre dernier dans le cadre de l'appel « Impacts des énergies éoliennes sur la biodiversité », porté par Mirova Foundation et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB). Ce programme d’une année vise à soutenir la recherche sur les répercussions de cette énergie sur la biodiversité et à produire des recommandations en termes de bonnes pratiques à destination de la filière. L’enveloppe maximale est de 50 000 euros pour chacun.

Le projet Bribat se consacrera à l’utilisation des algorithmes multifactoriels de bridage des éoliennes pour la protection des chiroptères. Cemarb_DC s’intéressera à l’effet des champs électromagnétiques des installations offshore sur le développement et le comportement de la petite roussette. Chiro_EolHab se concentrera sur les habitats des chiroptères. Eolrap modélisera les comportements des rapaces en vol.