Le chiffre du jour

91 000 personnes

C’est le nombre de Français qui se sont déclarés intéressés pour bénéficier du « leasing social » mis en place par le Gouvernement pour les véhicules électriques. Depuis le 1er janvier 2024, le dispositif permet la location d’une voiture électrique, pour au moins trois ans, à 100 euros par mois environ, pour les actifs dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 15 400 euros par an (soit 50 % des ménages actifs), résidant à 15 km ou plus de leur travail ou parcourant plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle.