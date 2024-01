Le chiffre du jour

31 à 34 milliards de livres sterling

EDF vient d’annoncer que la facture des deux EPR d’Hinkley Point (Royaume-Uni) devrait atteindre entre 31 et 34 milliards de livres sterling (Mds£, entre 36 et 40 milliards d'euros) dans les deux scénarios les plus favorables. La précédente évaluation était de 25 et 26 Mds£ en mai 2022 et l’accord de 2018 avec le gouvernement britannique portait sur un coût annoncé de 18 Mds£. Le délai de mise en service passe de juin 2027 (prévision de mai 2022) à 2029, dans le meilleur des cas, ou 2030, pour le nouveau scénario de référence.