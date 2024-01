Ils l’ont dit le 29 janvier 2024

Mon administration va mettre en pause toute autorisation d’exportation de gaz naturel liquéfié Joe Biden - Président des États-Unis

En réponse aux nombreuses protestations écologistes survenues après l’autorisation de projets pétrogaziers en Alaska, le président des États-Unis, Joe Biden, a décidé d’un moratoire sur les nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), majoritairement issu du gaz de schiste, jusqu’à l’élection présidentielle de novembre. « Durant cette pause, mon administration va évaluer les impacts de nos exportations sur les prix de l’énergie, notre souveraineté énergétique et l’environnement », a résumé le locataire de la Maison-Blanche, le 26 janvier. Cette décision impacte au moins quatre projets d’exportation et un projet de terminal méthanier, le Calcasieu Pass 2 de Venture Global en Louisiane.

« Ce virage de l’administration Biden interroge sur les choix stratégiques de la France qui ne cesse de vanter le gaz comme une énergie de transition et qui a décidé de miser sur le gaz naturel liquéfié américain à la suite de la guerre en Ukraine », commente l’ONG Greenpeace France. Celle-ci rappelle qu’en 2023, 48,9 % du gaz importé par la France (qui représente 28 milliards de mètres cubes, soit la majorité du gaz consommé) provient des États-Unis.