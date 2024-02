Ils l’ont dit aujourd'hui

Il arrive parfois que l’écologie soit l’ennemie de l’écologie Christophe Béchu - Ministre de l’Écologie et de la Cohésion des territoires

En présentant ses vœux aux « forces vives de la transition écologique et des territoires », mercredi 31 janvier, le ministre de l’Écologie et de la Cohésion des territoires a insisté sur sa volonté de faire « sauter les verrous normatifs ou administratifs » qui empêchent, selon lui, les Français, les entreprises ou les collectivités de s’engager dans la transition écologique. Avec l’ambition de lancer une démarche d’accélération vers « une écologie plus simple, plus facile et plus proche des gens », Christophe Béchu se propose ainsi de recenser « les irritants » et « les ralentisseurs » pour apporter plus de souplesse et de simplicité aux réglementations.

Cette approche vise aussi à lutter contre le « dumping environnemental » qui résulterait de « trop de contraintes ». Elle concerne en particulier l’agriculture, la lutte contre l’artificialisation des sols et le logement, avec notamment en ligne de mire le diagnostic de performance énergétique pour les plus petites surfaces et MaPrimRénov’. Le ministre admet « marcher sur une ligne de crête ». Mais en évitant de rester dans « une écologie de posture et de facilité », il espère « embarquer le plus grand nombre » et lutter contre le discours « des extrêmes » qui gagne du terrain. Une méthode peu appréciée par certains de ses agents, affiliés au FSU notamment, qui appellent au boycott du prochain comité social d'administration ministériel, ce jeudi 1er février.