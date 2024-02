Ils l’ont dit aujourd'hui

Annoncée une première fois par le Premier ministre, Gabriel Attal, le 1février, au sein des mesures prises en faveur des agriculteurs français, cette demande a été formellement formulée par le ministère de l’Agriculture, le 8 février.L’insecticide en question, de la famille des néonicotinoïdes, est interdit en France depuis 2018 (malgré des dérogations annuelles jusqu’en 2023) et en Europe depuis 2021. Il est classé comme perturbateur endocrinien, reprotoxique et cancérogène probable par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Cependant, des fruits et légumes traités à la substance sont encore importés en Union européenne. Cetteinvoquée par la France pour suspendre leur mise sur le marché est ainsi l’une des premièrespromises au profit du marché français.