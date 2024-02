Le chiffre du 12 février 2024

50 millions d'euros

Telle est l’enveloppe globale du nouveau fonds d’investissement « Numérique et données », ouvert par l’État, le 9 février 2024. Piloté par la direction interministérielle du Numérique (Dinum), il financera des actions de recherche ou de développement pour les « administrations centrales, déconcentrées ou opérateurs de l’État », à travers un appel à candidatures, afin de renforcer les moyens numériques destinés à alimenter et améliorer les analyses du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE). L’utilisation de ce fonds sera encadrée par plusieurs directions administratives, organisées en comités en fonction des thématiques ciblées (mobilité, rénovation, biodiversité, énergies renouvelables, etc.).