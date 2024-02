Le chiffre du jour

4 000

C’est, à peu de choses près, le nombre d’arbres qui seront abattus en bordure de 750 kilomètres de réseau routier dans le département de la Haute-Marne (en dehors du Parc national des Forêts). « Les arbres qui tuent n’ont plus leur place au bord de nos routes ! » a déclaré Nicolas Lacroix, président LR du conseil départemental, à l’initiative de cette décision. Celle-ci s’appuie sur les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) : 27 % des décès sur les routes entraînés par un accident avec un obstacle fixe impliquent un arbre. De plus, atteste le Département, la croissance de ces arbres déforme et dégrade les chaussées, accentuant l’insécurité routière et les coûts d’entretien. Pour l’Association pour la protection des arbres en bord des routes (Asppar), les alignements d’arbres ont néanmoins leur « place en bord de route », notamment en tant que corridors écologiques, et « c’est avant tout sur le comportement de l’automobiliste qu’il faut travailler pour éviter les accidents ».