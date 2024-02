Ils l’ont dit aujourd'hui

La France doit revoir à la hausse son ambition sur les énergies renouvelables Kadri Simson - Commissaire européenne à l’Énergie

La Commission européenne ne lâche pas le morceau : les objectifs français de développement des énergies renouvelables sont insuffisants. L’Estonienne Kadri Simson, chargée de l’Énergie à Bruxelles, l’a répété devant la commission du Parlement européen sur l’industrie, la recherche et l’énergie (Itre), le 15 février. Ce rappel à l’ordre émane de l’évaluation par la Commission européenne du Plan national sur l’énergie et climat (Pnec) remis par la France, en novembre 2023. Celui-ci ne misait que sur un objectif de 33 % pour la consommation d’énergie issue de sources renouvelables en 2030, alors que la nouvelle directive européenne (RED III) table sur 42,5 % à l’échelle européenne, donc 44 % pour l’Hexagone, à même échéance. Or, la France est encore en négociation avec Bruxelles pour éviter la sanction qui lui a été appliquée face au manquement de la cible fixée en 2020.