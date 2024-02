Le chiffre du jour

+ 10 %

C’est la hausse du budget d’investissements que planifie RTE en 2024 par rapport à 2023. La CRE vient ainsi d’approuver une enveloppe de près de 2,3 milliards d’euros. Ce programme d’investissements pour l’année 2024 prévoit en particulier 715 millions d’euros (M€) pour le renouvellement du réseau existant, 491 M€ pour le renforcement et la création d’infrastructures permettant l’accueil de nouvelles installations de production et de consommation d’électricité, 258 M€ pour le raccordement de parcs éoliens en mer et 257 M€ pour le développement de nouvelles interconnexions avec les pays voisins.