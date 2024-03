Le chiffre du jour

218 millions

c’est le montant qui sera mobilisé pour financer de nouveaux dispositifs de recherche et d’innovation en faveur de la transition des filières végétales. Ce 1er mars, lors du salon de l’agriculture, Marc Fesneau, ministre de l’agriculture, Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement ont fait un point sur les avancées de trois démarches qui doivent permettre une nouvelle approche pour la protection des cultures. Désormais le programme de recherche (PEPR) « sélection végétale avancée pour faire face au défi climatique et à la transition agroécologique » (30 millions) ainsi que le grand défi biocontrôle et biostimulation (42 millions) ont été officiellement lancés. Le ministère de l’agriculture a également signé deux lettres d’engagement pour deux projets dans le cadre du budget de 146 millions (dès 2024) de soutien aux projets issus du plan stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (Parsada).