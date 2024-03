Le chiffre du jour

18

C’est le nombre de mobilisations organisées simultanément, le mercredi 13 mars 2024, par le réseau Rester sur Terre et l’Union française contre les nuisances des aéronefs (UFNCA), pour solliciter un plafonnement du trafic aérien des aéroports, aérodromes et héliports « au-dessous du niveau de 2019 ». La majorité du mouvement s’est concentrée sur des aéroports métropolitains, dont ceux de Roissy et d’Orly en Île-de-France. Les villes de Madrid, de Liège et de Francfort ont également été concernées. Les associations ont annoncé déplacer leur mobilisation au ministère de Transports, le vendredi 15 mars, boulevard Saint-Germain à Paris. « Si c’est possible aux Pays-Bas [en écho à la limitation du nombre de vols proposée par l’aéroport Schiphol-Amsterdam, NDLR], c’est possible en France : Clément Beaune, le prédécesseur de Patrice Vergriete [ministre délégué chargé des Transports, NDLR], n’avait d’ailleurs pas exclu cette possibilité », rappelle Rester sur Terre.