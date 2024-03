Ils l’ont dit aujourd'hui

Mettre Écophyto en pause ne fait pas disparaître les pesticides des nappes souterraines et des rivières Syndicat national de l’environnement -

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le Syndicat national de l’environnement (SNE-FSU) s’insurge contre les réponses court-termistes apportées par le Gouvernement aux manifestations agricoles de début de l’année. « Les effets rebonds de cette politique opportuniste sont multiples et très inquiétants pour l’intérêt général », alerte le syndicat, qui pointe plusieurs conséquences : hausse du prix de l’eau potable liée au traitement des résidus de pesticides, report des manques à gagner liés aux baisses des redevances agricoles et industrielles sur les usagers domestiques et, plus globalement, rupture de l’équilibre des parties construit depuis presque soixante ans dans les comités de bassin autour d’une vision partagée de la ressource en eau.