Le chiffre du 25 mars 2024

18,8 millions d’euros

C’est l’enveloppe accordée au projet de démonstrateur Envezh dans le cadre du dispositif France 2030. Piloté par le CNRS et coconstruit avec le syndicat mixte du grand bassin de l’Oust (Morbihan, Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor), en y associant un vaste panel d’acteurs publics et privés locaux, ce projet collaboratif vise à réduire massivement la dépendance de l’agriculture aux produits phytosanitaires de synthèse tout en préservant la rentabilité des exploitations. Ses moyens : remplacer les fongicides et les insecticides par des substances extraites d’algues marines naturelles et travailler sur le développement des filières. Il a été lancé vendredi 22 mars à l’échelle du bassin versant de l’Oust, entre Rennes et Vannes, dont la qualité de l’eau est particulièrement dégradée.