Le chiffre du jour

142

C’est le nombre de catastrophes naturelles recensées par l’Institut Swiss Re (assureur et réassureur) en 2023 dans le monde. Ces événements ont généré 108 milliards de dollars de pertes assurées. Un nouveau record. Les tempêtes convectives – très localisées, courtes, mais intensives – sévères ont coûté 64 milliards aux assureurs en 2023. Il faut y ajouter des inondations de grande ampleur. Si 85 % des pertes émanent des États-Unis, c'est en Europe qu'elles augmentent le plus rapidement. L’Institut Swiss Re estime que les pertes assurées pourraient doubler au cours des dix prochaines années en raison de la hausse des températures et de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.