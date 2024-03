Ils l’ont dit aujourd'hui

Je veux que nous développions une filière minière légale et responsable Emmanuel Macron - Président de la République

Dans un discours récapitulatif des promesses faites lors de sa visite en Guyane, les 25 et 26 mars, publié sur son compte X, le président de la République, Emmanuel Macron, a mentionné son intention de développer la filière minière guyanaise. Il la considère en effet comme étant « bonne pour l’emploi » et faisant « partie de l’identité de la Guyane ». Et ce, bien que la justice administrative ait mis un coup d’arrêt à la prolongation de deux concessions minières locales – contestées pour leur incompatibilité avec les exigences de protection de l’environnement – le mois dernier. Le chef de l’État a par ailleurs ajouté que la France allait « adapter [sa] stratégie de lutte contre le fléau (de l’orpaillage illégal) qui détruit les forêts et met en danger les populations ».