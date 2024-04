Le chiffre du 2 avril 2024

C’est le nombre de communes et d’intercommunalités sélectionnées dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales d'entrées de ville , lancé en septembre dernier par le Gouvernement. Les premiers territoires lauréats se partageront une enveloppe de 26 millions d’euros et bénéficieront d’une aide en ingénierie et d’un soutien, a annoncé, le 29 mars, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation.Sur les 74 zones commerciales lauréates, 63 en sont au stade de la réflexion et disposeront d'une aide en ingénierie de 75 000 euros. Cette aide sera doublée d'une enveloppe supplémentaire équivalente pour 16 d'entre elles afin de, précise le ministère de l’Économie. Les onze autres lauréats sont des projets «. Ils seront accompagnés, pour un total de 20,3 millions d'euros, notamment pour diversifier les activités, construire des logements, ou encore renaturer et créer de nouvelles dessertes de transports. Ces 74 projets de transformation représentent un potentiel de production de 25 000 nouveaux logements. Une deuxième phase de candidatures, dotée de 8 millions d'euros, sera lancée au deuxième trimestre 2024.