Le chiffre du jour

C’est le nombre de marches pour le climat annulées en France en raison de l’épidémie de coronavirus. Ces marches, qui devaient avoir lieu samedi 14 mars, ont été annulées en raison de l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, annoncée le 13 mars dernier, et du risque encouru par les manifestants. Les marches pour le climat ont été annulées notamment à Paris, Grenoble, Toulon, Caen, Nantes, Brest et Strasbourg. Selon le site Ensemble pour le climat , environ 70 manifestations ont néanmoins été maintenues dans le reste de la France, comme à Bordeaux, à Toulouse, à La Rochelle ou encore à Poitiers.