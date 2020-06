Le chiffre du jour

49 %

C’est le pourcentage de collecte des piles et des accumulateurs usagés atteint en 2019 par l’éco-organisme Screlec ainsi que Corepile (48,8 % précisément pour ce dernier). Les éco-organismes ont dépassé l’an dernier l'objectif de 45 % fixé par les pouvoirs publics. En 2019, Screlec a ainsi collecté 5 682 tonnes de piles et accumulateurs portables usagés. Corepile annonce aussi avoir collecté et recyclé 9 819 tonnes en 2019, soit près de 500 millions d'unités. Corepile ajoute avoir collecté 62,3 tonnes en 2019 de batteries d'engins de mobilité électrique, soit près de 25 000 batteries. Sur sa deuxième filière agréée, Screlec a également enregistré, fin 2019, un taux de 107 % de cartouches d'impression professionnelles collectées et valorisées, pour un objectif de 43 %.