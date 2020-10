Le chiffre du jour

1,1 milliard d’euros

C’est le budget de l’Ademe prévu pour 2021 et voté le 15 octobre en conseil d’administration. Ce budget comprend le doublement du fonds économie circulaire à 360 M€, le maintien du fonds chaleur à 350 M€, l’enveloppe « stratégie hydrogène » de 125 M€ et l’accompagnement des TPE/PME dans la transition énergétique et écologique avec près de 100 M€. Le fonds "recyclage des friches industrielles et minières polluées" est doté d’une première tranche de 20 M€.