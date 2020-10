Le chiffre du jour

23 millions d’euros

C’est la subvention que la RATP va recevoir de la Commission européenne pour convertir ses 25 dépôts de bus à l’électrique et au biogaz. Elle sera complétée par un financement de 23 millions d’euros de la Banque des Territoires. De 2015 à 2025, le groupe et Ile-de-France Mobilités ont prévu d’acheter 3 700 véhicules à faibles émissions. Les travaux nécessaires sont conséquents : raccordement aux réseaux de distribution d’électricité et de bioGNV, mise en place de transformateurs pour l’électrique ou d’une station de compression pour le gaz, installation de pistes de charge rapide et de bornes de charge. Figurent aussi des bornes de charge électrique à chaque place de remisage, des évolutions des bâtiments conformément à la sécurité incendie, et, enfin, l’adaptation des ateliers de maintenance à ces nouvelles technologies. L’ensemble des travaux d’adaptation d’infrastructures doivent être mis en service d’ici fin 2024.