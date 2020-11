Le chiffre du jour

29 % des Français

Seulement 29 % des Français jugent que les informations sur le tri sont faciles à trouver sur les emballages et apportent une information utile au geste de tri, rapporte une étude réalisée par Alkemics, une plateforme dédiée au partage de données sur les produits entre marques et distributeurs. 15 % considèrent qu’elles sont faciles à trouver, mais difficiles à comprendre, 41 % les jugent difficiles à trouver et 14 % ne les cherchent pas.