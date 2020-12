Le chiffre du jour

C’est le coût des catastrophes climatiques de 2020 estimé par l’ONG britannique Christian Aid dans la nouvelle édition de son rapport « Counting the Cost ». Le rapport identifie neuf événements extrêmes qui ont chacun causé plus de 5 milliards de dollars de dégâts. Parmi les événements marquants de cette année, la tempête Alex, qui a touché la France début octobre, est l’un des dix plus coûteux de 2020 avec 3,2 milliards de dollars. Le bilan dans les Alpes-Maritimes a été particulièrement lourd.