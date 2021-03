Le chiffre du jour

c’est le nombre minimum de jours dont la saison de neige dans les Alpes a été amputée au cours des 50 dernières années aux altitudes inférieures à 2000 mètres, selon une étude publiée dans la revue The Cryosphere . Certaines régions déplorent jusqu’à 34 jours. «», note Michael Matiu, coauteur de l’étude, scientifique pour Eurac Research. Habituellement, la masse de neige accumulée au sol augmente pendant l'automne, l'hiver et une partie du printemps. Celle-ci constitue une partie de la réserve d'eau qui, lors de la fonte, au printemps et en début d'été, alimente les rivières des montagnes et les grands fleuves.