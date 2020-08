Plan Ecophyto 2 : lancement d'un nouvel appel à projets national

L'Office français de la biodiversité (OFB) et les ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie lancent un nouvel appel à projets national dans le cadre du plan Ecophyto 2. Celui-ci vise une réduction de 25 % de l'usage des produits phytopharmaceutiques en 2020 puis de 50 % en 2025. Le plan prévoit aussi d'accompagner 30 000 exploitations dans leur transition vers l'agro-écologie.

Le premier volet de cet appel à projets 2020-2021 est doté d'une enveloppe globale minimum de 2,5 millions d'euros. « Des projets de portée nationale ou ultramarine intégrant un volet transfert et diffusion sont attendus », indique l'OFB. Ces projets devront permettre de faire évoluer les pratiques et les systèmes vers une sortie des produits phytopharmaceutiques, ou vers une moindre dépendance à ces produits. Que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine des jardins, espaces végétalisés et infrastructures, « en mobilisant différents leviers (itinéraires techniques alternatifs, biocontrôle, préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) ». Les projets visent aussi à améliorer les connaissances sur les risques et les impacts des produits phytos sur la santé et l'environnement, ainsi que sur l'exposition de la population et des opérateurs, afin de mieux les protéger.

Les porteurs de projets pourront déposer leurs lettres d'intention au plus tard le 11 octobre prochain. Puis une seconde phase de dépôt de dossiers complets pour les lettres d'intention sélectionnées est fixée au plus tard le 11 janvier 2021. La liste des projets lauréats sera rendue publique sur les sites Internet de l'OFB et des ministères concernés au plus tard le 31 mars 2021.