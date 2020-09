L'État débloque 80 millions d'euros pour réparer un million de vélos

Lundi 14 septembre, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont annoncé 20 millions d'euros supplémentaires dédiés au dispositif « coup de pouce vélo » afin de réparer un million de vélos jusqu'au 31 décembre 2020. Ce dispositif dispose désormais d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Depuis la fin du confinement, le coup de pouce, lancé le 11 mai dernier, a déjà permis de réparer 620 000 vélos. Le dispositif permet une prise en charge des réparations à hauteur de 50 euros pour réparer son vélo dans un réseau d'établissements partenaires. Il soutient aussi des cours en vélo-école pour réapprendre à circuler à bicyclette. Plus de 1 500 cyclistes ont ainsi été formés pour un « stage de remise en selle ».

Pour rappel, en septembre 2018, le Gouvernement a lancé un plan en faveur du vélo visant à tripler la part modale du vélo d'ici 2024. Le plan de relance, présenté début septembre, prévoit aussi une enveloppe de 200 millions d'euros sur deux ans pour sécuriser le stationnement, renforcer les pistes cyclables ou créer des passerelles au-dessus des voies de circulation. « Le fonds mobilités actives est ainsi renforcé par France Relance pour déployer plusieurs centaines d'itinéraires cyclables en France », soulignent les deux ministres.

Continuités cyclables : 186 nouveaux projets lauréats

À l'occasion des deux ans du plan vélo, Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebbari ont aussi désigné les 186 lauréats de l'appel à projets, lancé fin 2019, sur les continuités cyclables. Les projets retenus couvrent 127 territoires. Ils bénéficieront d'une aide totale de 70 millions d'euros de subventions afin de réaliser des projets d'aménagements cyclables, dont le budget total se monte à 425 M€. Le premier appel à projets, lancé en 2018, avait sélectionné 153 projets lauréats couvrant 111 territoires. Ils ont bénéficié de 43 M€ de subventions.

Enfin, dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), le Gouvernement va aussi lancer le programme « Avelo2 », porté par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Il sera doté de 25 M€, afin d'accompagner 400 territoires ruraux et péri-urbains, et plus particulièrement les autorités organisatrices de la mobilité. Un premier appel à projets est prévu au 1er trimestre 2021 pour ce programme de CEE, « afin de pouvoir lancer les premiers projets lauréats d'ici l'été 2021 ».