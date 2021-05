Le Pacte vert pour l'Europe a fixé l'ambition d'atteindre l'objectif de « zéro pollution » d'ici à 2050, « afin que nous puissions tous vivre dans un environnement exempt de substances toxiques ». Ce mercredi 12 mai, la Commission européenne a adopté son plan d'actions pour y parvenir. Celui-ci fixe plusieurs objectifs dès 2030 afin de réduire la pollution à la source par rapport à la situation actuelle. Ainsi, le plan prévoit de réduire de 55 % le nombre de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique. Pour améliorer la qualité de l'eau, l'objectif est également de limiter les déchets plastiques en mer de 50 % ainsi que les microplastiques libérés dans l'environnement de 30 %. Le plan vise aussi à baisser de 50 % les pertes de nutriments et l'utilisation des pesticides chimiques, pour améliorer la qualité des sols. S'ajoute la réduction de 50 % de déchets municipaux résiduels. De même, le nombre d'écosystèmes terrestres et d'eau douce dans lesquels l'eutrophisation menace la biodiversité sera réduit de 25 % d'ici 2030. Le plan prévoit en outre de baisser de 30 % la part des personnes souffrant de troubles chroniques dus au bruit des transports.

En plus de ces dispositions, la Commission proposera d'aligner davantage les normes de l'UE en matière de qualité de l'air sur les prochaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires sera aussi révisée en 2022. Les listes de substances problématiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines seront mises à jour. Et la Commission présentera une stratégie sur les sols avant la fin de 2021.« Grâce au plan d'action "zéro pollution", nous créerons un environnement de vie sain pour les Européens, nous contribuerons à une reprise résiliente et nous stimulerons la transition vers une économie propre, circulaire et neutre pour le climat », a déclaré Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l'environnement, des océans et de la pêche.