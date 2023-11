La Commission européenne veut financer de nouveaux projets d'interconnexions et d'hydrogène « vert »

Conséquence de la révision du règlement RTE-E, la Commission européenne gonfle son financement des projets d'hydrogène renouvelable, mais également d'interconnexions électriques et de stockage de CO2 capturé. Trente des 166 projets listés sont français.

La Commission européenne continue de soutenir massivement le développement du réseau électrique et de l'hydrogène renouvelable sur le Vieux Continent. Le 28 novembre, elle a soumis au Parlement et au Conseil de l'Union européenne une nouvelle liste biannuelle de projets énergétiques d'intérêt commun (PIC) qu'elle se propose de financer. S'ils ne sont pas rejetés par les deux autres institutions européennes, les 166 choisis aujourd'hui (sous la forme d'un acte délégué) pourront bénéficier d'un label et d'une aide publique, s'élevant jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros, dans le cadre du Programme pour l'interconnexion en Europe (CEF) opéré par l'Agence européenne pour le climat et l'environnement (CINEA) de la Commission.

Renforcer les liens énergétiques

Ce dispositif de soutien s'appuie sur le règlement européen sur les réseaux transeuropéens de l'énergie (RTE-E). Celui-ci prévoit, depuis 2013, le financement tous les deux ans d'une cohorte de projets de développement des réseaux électriques et de gaz. Il a néanmoins été révisé en juin 2022. Cette sixième liste, aujourd'hui présentée, a été donc réalisée en rejetant tout projet attaché aux énergies fossiles (dont le gaz naturel) mais en considérant désormais des projets liés à l'hydrogène et des projets dits « d'intérêt mutuel » (PIM), connectant des États-membres à des pays extérieurs à l'Union européenne.

Les PIC et les PIM diffèrent ainsi des projets importants d'intérêt européen commun (Piiec) consacrés spécifiquement à l'hydrogène renouvelable. Ces derniers, dont la démarche date d'un accord de décembre 2020 entre 22 États-membres et la Norvège, s'appuyent directement sur un financement de la Commission européenne. En 2022, le lancement de 76 projets d'une quinzaine de pays européens a été ainsi soutenu à hauteur de 10,6 milliards d'euros.

Trente projets français financés

Parmi les 166 projets d'intérêt commun (dont 10 PIM) sélectionnés par la Commission européenne, trente concernent la France. Bruxelles propose ainsi de cofinancer douze projets d'interconnexions électriques : un raccordement supplémentaire de la Corse à la péninsule italienne et la Sardaigne, un interconnecteur entre Lonny (Ardennes) et Gramme en Belgique, trois interconnecteurs avec l'Espagne dont un passant par le golfe de Gascogne, le « Celtic Interconnecter » avec l'Irlande, ainsi que six raccordements de parcs éoliens en mer (en Occitanie et en région Sud pour les futurs parcs flottants du golfe du Lion, pour les parcs Bretagne Sud, d'Oléron, Centre Manche 1 et Centre Manche 2).

L'Hexagone bénéficiera également d'un financement pour cinq nouvelles infrastructures de stockage ou de transport du dioxyde de carbone (CO 2 ), en lien avec de futurs moyens de capture et séquestration (CCS) : le projet « Pycasso » partagé avec l'Espagne, le nouveau réseau « Eu2Nsea » porté par la Belgique, la Norvège et l'Allemagne, le projet « Callisto » partagé avec l'Italie et deux projets de stockage avec la Norvège en mer du Nord et dans la péninsule scandinave.

S'agissant enfin de l'hydrogène, la Commission européenne a sélectionné treize projets d'intérêt pour la France. Ces derniers concernent cinq électrolyseurs (« CarlHyng », « Emil'Hy », « HyGreen », « H2V Valenciennes » et « H2 Thionville »), un projet de stockage géologique (ou « GeoH2 »), un site de réception d'ammoniac (avant sa reconversion en hydrogène) à Dunkerque, ainsi qu'un corridor de transport gazier entre la France et la Belgique (composé des projets « Dhune » et « Whhyn »), deux autres avec l'Allemagne (surnommés « RHyn » et « Mosahyc ») et la formation d'un corridor (surnommé « H2med ») reliant le Portugal, l'Espagne, la France et l'Allemagne (avec, côté français, les projets « BarMar », « HyFen » et « H2Hercules South »).