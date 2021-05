La Commission européenne valide le crédit d'impôt « sortie du glyphosate »

Créé par la loi de finance 2021, le crédit d'impôt « sortie du glyphosate » a été validé par la commission européenne. Les agriculteurs français vont donc pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 2 500 euros cette année, s'ils s'engagent à ne plus utiliser de produits phytosanitaires à base de glyphosate. Cette aide ne peut pas être cumulée avec les crédits d'impôt pour l'agriculture biologique ou la Haute valeur environnementale (HVE). Elle s'applique aux secteurs des grandes cultures, de l'arboriculture et de la viticulture.

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) a évalué, pour plusieurs filières, les surcoûts liés à une sortie du glyphosate. L'adaptation des pratiques agricoles, qui peut durer plusieurs années selon la filière concernée, rend souvent nécessaire d'embaucher ou de former la main d'œuvre, d'acquérir de nouveaux équipements et de réaménager les exploitations. Ce crédit d'impôt fait donc partie des soutiens mis en place pour aider les agriculteurs à passer le cap.

Selon un bilan réalisé par une mission parlementaire, les ventes de glyphosate à usage agricole ont baissé de 37 % en 2019, soit le niveau le plus bas depuis 2009. L'indicateur du nombre de doses unités (Nodu) de produits vendus a suivi la même tendance (-35 % par rapport à 2018).