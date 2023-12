Gaz de couche : quatre associations attaquent l'autorisation de la concession Bleue Lorraine

Sans surprise, le décret de la ministre de la Transition écologique qui accorde la concession de mines d'hydrocarbures dite « Bleue Lorraine » à La Française de l'énergie (LFDE) fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Ce recours a été annoncé lundi 18 décembre par quatre associations : Les Amis de la Terre France, Apel 57, Lorraine Nature Environnement et le Collectif de défense des bassins miniers lorrains.

Les requérantes alertent sur plusieurs dangers liés à cette concession destinée à exploiter le gaz de couche présent dans les mines de charbon : émissions de gaz à effet de serre, artificialisation des sols et effets sur la ressource en eau ; absence d'étude d'impact sur l'eau potable ; absence de démonstration par l'exploitant des capacités techniques alternatives à la fracturation hydraulique, interdite en France. La concession porte sur un périmètre de 191 km2 couvrant 40 communes et qui pourrait conduire à 400 forages.

Cette concession a été accordée, le 20 novembre dernier, par la ministre de la Transition énergétique à la suite d'une injonction du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juillet 2023. Le Gouvernement avait refusé de l'accorder en avril 2023, motivant le refus par l'incapacité technique de LFDE à extraire ce gaz et par l'inexploitabilité du jugement. Il avait fait appel du jugement mais, son recours n'étant pas suspensif, il a été contraint de publier le décret. Les associations annoncent d'ailleurs soutenir l'appel de l'État via une intervention volontaire dans la procédure.

« Il est très inquiétant de voir que la justice ait contraint l'État à accorder un permis jugé déraisonnable par des services qui en ont étudié la teneur pendant des années », commente le Collectif de défense des bassins miniers lorrains. « Alors que la France s'était engagée à sortir progressivement de l'exploitation des hydrocarbures, et que les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus palpables dans de nombreuses régions, ce projet d'hydrocarbures est à rebours complet de l'histoire et des préconisations des scientifiques », ajoute Marieke Stein, de l'Apel 57.