Cultures postnéonicotinoïdes : le Gouvernement signe un arrêté très permissif

Production de miel : « J'ai un rendement divisé par quatre par rapport à 2021 »

Cet été fut le deuxième plus chaud enregistré en France après celui de 2003. Avec trois canicules et un long épisode de sécheresse, la végétation a particulièrement souffert et les abeilles aussi. Détail avec Yves Le Conte, de l'Inrae.