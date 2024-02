Nucléaire : la Commission européenne constitue une alliance autour des réacteurs modulaires

merci pour cet article très explicite.



je dirai que vu que la france (tout au moins, son président) a décidé de revendre nombre de technologie aux américains (Alstom) et qu'on n'est plus réellement en capacité de construire des reacteurs (ex : EPR de flamanville budget passant de 3.4 à 19 M€ et 12 ans de retard ^^), ne serait il pas temps de changer la vision du nucléaire et de partir sur le thorium?



a moins qu'on ne décide d'acheter, dans quelques temps, des super-phénix (ou astride) aux Américains ou aux Russes. vu qu'on a un stock de matière combustible pour plus de 1000 à 2000 ans dans cet perspective...



quel dommage pour notre pays, tout ce gaspi de savoir faire et de vision stratégique.



A quand un homme d'état au pouvoir???

ArnauLdL | Aujourd'hui à 09h58