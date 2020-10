Rénovation énergétique : sept sociétés de tiers-financement s'engagent dans la démarche « Faire »

Le 12 octobre, sept sociétés de tiers-financement ont signé la charte « engagé pour Faire » pour encourager les particuliers à se lancer dans la rénovation énergétique de leur logement. Il s'agit de l'Arec Occitanie (région Occitanie), de l'Artéé (région Nouvelle-Aquitaine), de Bordeaux Métropole Énergies (Bordeaux Métropole), du Centre Val de Loire Énergies (région Centre-Val de Loire), d'Île-de-France Énergies (région Île-de-France), d'Oktave (région Grand Est) et de la Régie régionale du service public de l'efficacité énergétique (SPEE - région Hauts-de-France).

Pour rappel, la charte du réseau « Faire » a été lancée en avril 2019 par les ministères de la Transition écologique et du Logement ainsi que l'Agence de la transition écologique (Ademe). Elle compte désormais près de 220 signataires publics et privés. Parmi eux, les fédérations professionnelles, les fournisseurs d'énergie et de services énergétiques, les acteurs institutionnels, les industriels, les entreprises de négoce, les organismes de certification, le secteur assurantiel, les professions immobilières et les prestataires de services bancaires.

Les sociétés de tiers-financement signataires proposent un accompagnement technique et financier dans la réalisation de rénovation globale performante. Agissant à l'échelle territoriale, elles accompagnent les particuliers habitant en maison individuelle ou en copropriété dans leurs projets de travaux. Ces sociétés permettent d'avancer les coûts des travaux aux particuliers. Les économies d'énergie réalisées permettront de rembourser progressivement l'emprunt. « Le tiers-financement, c'est essentiel, c'est la possibilité pour les ménages en particulier modestes de (réaliser) le bouclage financier de leurs projets », a salué la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, en félicitant les sociétés rejoignant le réseau.