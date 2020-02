Taxe carbone : des chercheurs proposent des scénarios et un calculateur pour illustrer les conséquences

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) veut faire acte de pédagogie au sujet de la taxe carbone. Les chercheurs du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired) proposent un outil pour visualiser les conséquences d'une taxe carbone, selon ses conditions d'application. « En explorant différentes hypothèses sur l'affectation de cette taxe et sur d'éventuelles mesures d'accompagnement, les chercheurs modélisent les conséquences sur l'emploi, le PIB, le pouvoir d'achat des ménages ou encore la dette publique », résume le CNRS.

Le site internet dédié propose d'abord « le synopsis [d'une] "pièce" en trois actes et neuf scènes » imaginée par les chercheurs. « Ne soyez pas surpris, nos neuf scènes décriront les conséquences d'hypothèses extrêmes sur l'utilisation du produit d'une taxe par ailleurs universelle sans exemption », préviennent les chercheurs.

Quant au simulateur, il permet de faire varier six critères : le niveau de concurrence du commerce extérieur, le niveau d'économie d'énergie, les investissements bas carbone, les marges des entreprises, la redistribution de la taxe aux ménages et le niveau de la taxe exprimée en euros par tonne de CO 2 . Les résultats montrent l'impact sur l'emploi, le PIB, le pouvoir d'achat, le budget de l'État et le solde commercial.