Ils l’ont dit aujourd'hui

Le 16 août, le département du Trésor des États-Unis a annoncé qu’à partir de maintenant il s’opposerait au financement de nouveaux projets impliquant des énergies fossiles par les banques multilatérales de développement – des institutions supranationales comme la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement. Ces projets concernent plus particulièrement le charbon, le pétrole ainsi que l’exploration et la production « amont » de gaz. La restriction du soutien sera valable, complète la Secrétaire au Trésor dans un communiqué. Cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre des objectifs de lutte contre le changement climatique, fixés par un décret du président Joe Biden en février 2021.