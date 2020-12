© esenkartal

Dans l'actu

L'Accord de Paris fête ses 5 ans : Quelle portée ?

La COP21 parisienne de décembre 2015 a abouti à l'adoption d'un accord international visant à limiter à 2°C la hausse de la température moyenne de la planète à l'horizon 2050. Après ce succès diplomatique, place à l'action. L'Accord est entrée en vigueur le 04 novembre 2016. Il aura donc fallu moins d'un an pour qu'il soit officiellement validé. Un record pour un traité international de cette importance. Il aura aussi fallu moins d'un an pour qu'un des pays signataires quitte la table. Donal Trump, le Président des Etats-Unis élu le 9 novembre 2016 a annoncé le 1er juin 2017 que son pays cessait de mettre en oeuvre l'Accord et retirait ses engagements financiers. Un évènement qui a ralenti les ambitions climatiques. Cinq ans après son adoption, l'Accord de Paris a-t-il changé la donne ? Le retour probable des Etats-Unis dans la course avec l'élection de Joe Biden relance-t-il l'espoir d'une action renforcée ?