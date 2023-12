© COP 28 au Expo City, à Dubai. Trevor Brown, Jr./Trevor Brown Photography

L'avenir du climat en négociation à la COP 28

La 28e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (ou COP) s'est ouverte, jeudi 30 novembre, à Dubaï, sous la présidence du Sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis (EAU), mais également P-DG du groupe pétrolier Adnoc. Sauf retard de dernière minute, les 198 parties présentes – 197 pays et l'Union européenne – ont jusqu'au mardi 12 décembre pour approuver un texte crucial pour l'avenir du climat. Celui-ci comprendra en effet le premier Bilan mondial de l'Accord de Paris qui mesurera les efforts accomplis et établira une feuille de route pour la suite. Les discussions porteront notamment sur le financement des « pertes et dommages » subis par les communautés vulnérables, sur celui des actions d'atténuation à mener et sur les moyens d'accélérer une transition « juste ». Malgré les exhortations du secrétaire exécutif de la Ccnucc et du président Al-Jaber à viser « les plus hautes ambitions », la recherche d'un compromis se heurte à deux principaux écueils : le refus des pays pétroliers d'accepter une sortie des énergies fossiles et l'insuffisance des aides à l'adaptation.