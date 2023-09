Méditerranée : une première éolienne flottante ancrée au large des Bouches-du-Rhône

Sept ans après la désignation des lauréats des fermes pilotes, une première éolienne flottante a été installée en Méditerranée. Il s'agit de l'une des trois éoliennes (de 8,4 MW chacune) du parc expérimental de Provence-Grand Large, situé à 17 kilomètres au large des Bouches-du-Rhône.

« Après l'assemblage de la turbine et de son flotteur, la première éolienne de Provence-Grand Large a quitté le quai Graveleau à Fos-sur-Mer pour être remorquée à 17 km des côtes, sur son site d'installation. Elle a ensuite été arrimée à son système d'ancrage, qui assure la stabilité du flotteur », indiquent EDF Renouvelables et Enbridge Éolien France. L'opération en mer aura pris une semaine. Il s'agit d'une « opération complexe, qui nécessite une coordination minutieuse de l'ensemble des partenaires », expliquent les porteurs du projet. Celui-ci mise sur une technologie de flotteurs à lignes d'ancrage tendues, afin d'assurer une grande stabilité à l'installation. Développée par SBM Offshore et IFP Énergies nouvelles, cette technologie est directement inspirée des plateformes pétrolières.

Les deux autres éoliennes flottantes seront acheminées prochainement. Le parc sera ensuite raccordé à la station de Port-Saint-Louis-du-Rhône, en vue d'une mise en service début 2024, après une série de tests.