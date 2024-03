Le Gouvernement dresse le programme de la décarbonation du secteur maritime

En visite à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ce jeudi 28 mars, le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, et le secrétaire d'État chargé de la Mer et de la Biodiversité, Hervé Berville, ont signé deux nouveaux engagements avec le secteur maritime. En premier lieu, ils se sont accordés sur un nouveau contrat stratégique de filière (1) (CSF), pour la période 2024 à 2027, avec les professionnels des industries navales, des énergies marines renouvelables et des activités offshore. Les deux parties se sont engagées à mener « vingt-deux projets structurants », dont une dizaine vise à accélérer la transition écologique du secteur – quoique la plupart se contentent du lancement de travaux prospectifs.

Parmi ces projets, la filière doit dresser un état des lieux des conditions de développement « des carburants alternatifs, biocarburants et e-fuels (et) à l'électrification des quais au moyen d'une planification adaptée », des « modèles d'affaires compétitifs » en matière d'hydrogène renouvelable produit en mer et des « solutions industrielles des technologies marines et sous-marines » pour mesurer les impacts écologiques du secteur. Elle s'est également engagée à mettre en œuvre, d'ici à 2027, des « projets industriels pilotes » de capture et de transport de dioxyde de carbone (CO 2 ) à bord de navires avant de le stocker en mer. En outre, le nouveau CSF insiste sur le besoin de développer sur la production de flotteurs et d'autres éléments d'assemblage nécessaires à l'éolien en mer, notamment au moyen du nouveau crédit d'impôt pour l'investissement dans l'industrie verte (C3IV).