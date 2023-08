Changements climatiques : l'ONU promeut les droits des enfants

Premières victimes des dérèglements du climat, les enfants ont droit à la protection des pays en matière environnementale et ils ont aussi voix au chapitre, selon l'ONU. L'organisation appelle les États à prendre leurs responsabilités.

C'est une étape essentielle dans la légitimation du droit des plus jeunes à vivre dans un environnement propre, sain et durable. Pour la première fois, et très explicitement, le Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations unies (ONU) affirme en effet cette reconnaissance dans sa dernière « Observation générale », publiée mardi 22 août, tout en la complétant d'une série d'obligations pour les États dans ce domaine.

Fruit d‘une large concertation avec les entités de l'ONU, les États membres, de nombreuses organisations, internationales et régionales, la société civile et les enfants eux-mêmes, cette analyse juridique, la 26e du genre pour cette commission, prend d'abord acte de la triple crise planétaire : urgence climatique, effondrement de la biodiversité et pollution omniprésente. Puis elle souligne, dans ce contexte, la responsabilité des pays en matière de protection des droits des mineurs : non seulement pour ce qui concerne les préjudices immédiats liés à ces dérèglements, mais également pour ce qui relève de violations prévisibles de ces droits, dans l'avenir, en raison des actions comme de l'inaction de leurs gouvernements aujourd'hui.

Les principaux intéressés consultés Avec plus de 16 000 contributions transmises par les enfants de 121 pays, cette 26e Observation générale du Comité des droits de l'enfant des Nations unies représente l'un des processus les plus inclusifs de cette instance à ce jour. Un conseil consultatif mondial a également été mis en place, comprenant 13 enfants âgés de 11 à 17 ans, en complément d'un panel d'experts.

Une approche universelle et intemporelle

Le texte englobe, dans cette responsabilité, les dommages environnementaux survenant à l'intérieur de leur pré carré et leurs effets néfastes au-delà de leurs frontières, une attention particulière devant être accordée aux impacts disproportionnés qui touchent les enfants défavorisés. Selon l'Unicef, 99 % des morts déjà attribués aux changements climatiques surviennent dans les pays en développement. Les enfants, les moins responsables de ces bouleversements, représentent 80 % de ces décès. « Chaque année, 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans perdent la vie à cause de dommages environnementaux évitables », précise Joshua Hofert, directeur exécutif de Terre des Hommes-Allemagne, ONG chargée de la coordination de cette Observation générale.

Globalement, les jeunes paient le prix fort des négligences de leurs ainés : 66,5 millions d'entre eux sont affectés chaque année par les fléaux météorologiques. Ce chiffre pourrait atteindre 175 millions durant la prochaine décennie. « Le financement de la lutte contre le changement climatique et les décisions politiques continuent de négliger les besoins des enfants », regrette pour sa part Paloma Escudero, conseillère spéciale de l'Unicef. Cela doit changer. » L'Observation générale invite donc clairement les gouvernements à prendre des mesures immédiates telles que l'organisation de la sortie du charbon, du pétrole et du gaz naturel au profit des énergies renouvelables, l'amélioration de la qualité de l'air et de l'accès à l'eau potable, la transformation de l'agriculture et de la pêche industrielles ou la protection de la biodiversité.

À l'écoute des principaux intéressés

Chaque année, 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans perdent la vie à cause de dommages environnementaux évitables Joshua Hofert, Terre des Hommes-Allemagne

Originaire des îles du Pacifique et militant pour le climat, le jeune Āniva, 17 ans, a participé à l'élaboration de cette analyse. Cette prise de position amorcera peut-être un changement à l'échelle mondiale en faveur de la protection de la planète, espère-t-il. «, observe-t-il.. »

Le texte implique plus particulièrement les 196 États signataires de la Convention de 1989 relative aux droits universels de l'enfant, qui comprennent notamment celui de vivre, de survivre, de se développer et de grandir en bonne santé. Périodiquement, leurs gouvernements devront d'ailleurs rendre compte de leurs progrès au comité des Nations unies. Mais, à l'inverse, cette Observation générale facilite aussi l'interprétation des engagements des pays, pris dans le cadre de l'Accord de Paris, de respecter, de promouvoir et de prendre en compte les droits de l'enfant lorsqu'ils adoptent des mesures de lutte contre le changement climatique.

Le texte insiste notamment sur l'obligation d'évaluer l'impact, sur ces droits, de toutes lois, réglementations et autres décisions budgétaires liées à l'environnement. Il souligne par ailleurs le rôle essentiel de l'éducation dans ce domaine pour préparer ce public à agir et à défendre lui-même ses intérêts en la matière.« Les enfants et les jeunes sont sous-représentés dans pratiquement tous les processus de prise de décision en matière de politique environnementale », déplore Joshua Hofert.