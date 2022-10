En 2021, le bilan annuel de qualité de l'air en France confirme une tendance générale à la baisse de la pollution de l'air. Cependant, quelques pics de pollution et des teneurs en ozone toujours en hausse nuancent ce tableau.

Si la tendance reste, en moyenne, à la baisse en matière de pollution de l'air, certains seuils réglementaires européens continuent d'être dépassés. Quatre polluants atmosphériques en ont été responsables en 2021, selon les chiffres du bilan annuel dressé par les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air (Aasqa) et le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA) du ministère de la Transition écologique : le dioxyde d'azote (NO 2 ), l'ozone (O 3 ), les particules fines de taille PM 10 (d'un diamètre de moins de 10 mm) et le nickel (Ni).

Malgré une baisse moyenne de 60 % depuis 2000 sur le plan national, le niveau de concentration du NO 2 relevé à Paris, à Lyon, à Rouen et à Aix-en-Provence continue d'excéder la valeur limite moyenne annuelle fixée par l'Union européenne. En 2021, la ville de Perpignan se retrouve par ailleurs concernée, elle aussi, pour une raison inédite : l'ouverture d'une nouvelle station de mesure, à proximité du trafic routier, a permis de mettre au jour des taux plus élevés qu'escomptés auparavant.

La pollution au nickel, recensée uniquement à Béthune près de Lille, résulte également d'un cas particulier : des émissions diffuses issues d'une activité métallurgique. « Cette situation perdure depuis plusieurs années avec une concentration annuelle de 29 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) en 2016, de 35 ng/m3 en 2017, de 46 ng/m3 en 2018, de 78 ng/m3 en 2019, de 85 ng/m3 en 2020 et de 76 ng/m3 en 2021, pour un seuil réglementaire fixé à 20 ng/m3 en moyenne annuelle, explique le LCSQA. L'industriel concerné a réalisé des études relatives à la connaissance et à la maîtrise des émissions diffuses et canalisées de nickel de son site afin d'aboutir à une situation réglementaire mi-2022 (et) une mise à jour du volet sanitaire de l'étude d'impact est également prévue pour fin 2022. »

S'agissant des particules PM 10 , un événement météorologique explique, en partie, le dépassement des seuils en métropole ainsi qu'en outre-mer. Une situation anticyclonique, en provenance d'Afrique du Nord, a transporté des « poussières désertiques d'origine saharienne » jusqu'en France, entre les 22 et 26 février 2021, puis à travers toute l'Europe et, par le biais d'un mouvement de « transport transatlantique », en Guadeloupe et en Martinique. Ces poussières ont ainsi « ajouté une contribution naturelle aux concentrations de particules dues aux émissions provenant des secteurs routier, industriel et agricole », d'après le LCSQA. Du reste, depuis 2000, les concentrations moyennes de PM 10 et de PM 2,5 (de taille inférieure à 2,5 mm) restent en baisse : respectivement, de 53 % et de 62 %.