Qualité de l'air : l'État de nouveau condamné pour pollution persistante à Paris et Lyon

Par une décision rendue ce vendredi 24 novembre, le Conseil d'État condamne de nouveau l'État à payer une somme de 10 millions d'euros (M€) en raison d'une pollution de l'air persistante à Paris et Lyon sur la période courant de juillet 2022 à juillet 2023. Mais la situation s'améliore.

Par sa décision du 12 juillet 2027, la Haute juridiction avait enjoint à l'État d'adopter des plans permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote (NO 2 ) et en particules fines (PM10) en dessous des seuils réglementaires dans treize zones urbaines. En juillet 2020, elle avait prononcé une astreinte de 10 M€ par semestre de retard, à défaut pour le Gouvernement d'avoir exécuté ces mesures dans huit agglomérations françaises. Ce dernier n'étant pas parvenu à se mettre en conformité dans le délai fixé pour cinq zones, le Conseil d'État avait ordonné, en août 2021, le paiement de cette somme pour le premier semestre de retard, soit de janvier à juillet 2021. En octobre 2022, il avait de nouveau ordonné un paiement, de 20 M€ cette fois, correspondant au dépassement des seuils limites de pollution au NO 2 dans quatre zones sur la période juillet 2021 à juillet 2022.

Avec cette nouvelle décision, le Conseil d'État a constaté qu'il n'y avait plus de dépassement du seuil de pollution pour les PM10 dans aucune zone urbaine et considère donc la décision du 12 juillet 2017 comme étant exécutée. Concernant le NO 2 , il constate que les seuils sont désormais respectés dans les zones urbaines de Toulouse et Aix-Marseille, visées par sa décision précédente, même si la situation demeure fragile dans cette dernière. En revanche, les seuils restent dépassés de manière significative dans les zones de Lyon et Paris. Dans la capitale des Gaules, une station de mesure présentait encore un dépassement significatif (47 μg/m3) et le Conseil d'État considère que les mesures à venir (plan de protection de l'atmosphère (PPA) rénové, zone à faibles émissions étendue aux voies rapides) ne garantissent pas que la concentration en NO 2 descende en dessous du seuil réglementaire de 40 μg/m3 dans les délais les plus courts possibles. À Paris, ce seuil a été dépassé dans huit stations de mesure. « Aucune mesure nouvelle de nature à réduire de façon significative et rapide les taux de concentration en dioxyde d'azote sur la zone de Paris n'a été mise en œuvre depuis la précédente décision », constate le Conseil d'État. Celui-ci pointe le défaut d'effet immédiat du PPA en cours de révision et le report au 1er janvier 2025 par la Métropole du Grand-Paris de l'interdiction de circulation des véhicules avec une vignette Crit'Air 3.

Compte tenu de la persistance de la pollution dans ces deux zones, mais aussi des améliorations constatées ailleurs, le Conseil d'État condamne l'État au paiement de deux astreintes minorées de moitié (5 M€) pour les deux semestres concernés. Ces astreintes sont de nouveau réparties entre Les Amis de la Terre (10 000 €), association à l'origine du contentieux, l'Ademe (3,3 M€), le Cerema (2,5 M€), l'Anses (2 M€) et l'Ineris (1 M€), Airparif et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (450 000 € chacune), et Atmo Occitanie (145 000 €). Le Conseil d'État réexaminera en 2024 les actions menées par l'État sur la période juillet 2023-janvier 2024.