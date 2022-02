Saur change son identité pour devenir Mission Water

Le groupe Saur annonce changer d'identité de marque à travers la signature Mission Water et ambitionne devenir le champion de la transition hydrique d'ici à 2030. Cette volonté résonne avec celle de Veolia de devenir le « champion de la transition écologique », après son rachat de Suez. « En deux ans, le groupe Saur s'est imposé comme un acteur qui compte sur le marché́ de l'eau à travers le monde, a assuré Patrick Blethon, président exécutif du groupe Saur. Nous entrons aujourd'hui dans une phase d'accélération qui démontrera la force de notre modèle et qui, grâce à l'implication et au talent de tous nos collaborateurs, fera de Saur le champion de la transition hydrique à horizon 2030. »

Saur s'est doté d'une raison d'être qui guidera ses décisions et actions, selon le communiqué. « Au-delà̀ de notre métier d'origine – gérer l'eau de façon responsable, en qualité́ et quantité́ suffisantes –, nous nous engageons à agir et convaincre, afin qu'ensemble nous investissions pour économiser l'eau et que nous inventions de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de notre planète », positionne cette dernière.

Depuis quelques années, le groupe Saur a amorcé un recentrage sur les métiers de l'eau, avec la vente en 2017 de Coved, spécialisée dans le recyclage. Il a également développé ou renforcé les services qu'ils proposent, avec les rachats notamment les sociétés spécialisées dans le traitement des eaux industrielles, la création d'une direction pour les services aux régies ou encore, dernièrement, l'acquisition d'un groupe spécialisé dans la valorisation.

Ses stratégies de relance « Initiative 2022 » ou « Initiative 2023 » visaient à accroître le chiffre d'affaires pour atteindre 2 milliards d'euros. Désormais, le groupe vise les 3 milliards d'ici à 2030.