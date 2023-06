ZAN : les autorités environnementales révèlent la mauvaise appropriation de l'objectif

Évidemment que les maires et présidents d'agglo ne veulent pas appliquer la loi ZAN, après des décennies d'urbanisation débridée et de si nombreux juteux projets immobiliers ! Et des sénateurs sont sur la brèche pour la torpiller (comme la loi Littoral par ailleurs, qui contrarie tant de belles opportunités pour le développement économique !).

Exemple parmi bien d'autres : près de Lorient, l'Agglo est fin prête à "dédommager" le milieu agricole (propriétaires, exploitants, chambre régionale d'agriculture Bretagne, chambre d'agriculture 56, etc.) à hauteur de 91 000 € l'hectare (!!!) de terre cultivée pour étendre une ZAC (35 ha plus 40 dans un second temps...). Et à ce prix là, fort curieusement, les habituels et tonitruants grands défenseurs de l'agriculture ne trouvent plus rien à redire à ce bétonnage en règle de SAU. Seuls la Confédération paysanne et les associations locales (riverains, Bretagne Vivante, ...) tentent de réduire l'emprise du projet.

Bien sûr, les acteurs impliqués dans cette artificialisation de terres agricoles et de bois n'ont pas manqué l'occasion d'actualiser et signer devant la presse une "charte de l'agriculture et de l'alimentation", ronflant "document d’orientations politiques et stratégiques qui engage les organisations qui y adhèrent dans la prise de décision

et l’action", cas d'école d'écran de fumée tant prisé par les aménageurs et les décideurs de l’agrobusiness.

Pégase | Aujourd'hui à 10h43