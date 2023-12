Le chiffre du 28 décembre 2023

C’est la baisse de consommation brute d’électricité enregistrée en France entre 2016 et 2023, indique l’association Agir pour l’environnement. En huit ans, la consommation est passée de 483 térawattheures (TWh) à 434 TWh, soit une baisse équivalente à la production de huit réacteurs nucléaires. L’association pointe du doigtentre les prévisions de RTE, qui tablent sur une augmentation de la consommation électrique (+14 TWh par an d’ici 2035), liée à une électrification massive des usages , et la réalité des consommations., souligne Agir pour l’environnement.