Le chiffre du jour

C’est le nombre de sièges ajoutés aux trente places existantes au sein du Conseil national de la transition écologique (CNTE), par un décret du 5 février 2024, à la suite d’une décision prise le 30 octobre 2023. Ce nouveau collège sera partagé entre six associations étudiantes ou représentant la jeunesse (moins de 35 ans) : deux sièges pour le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire (Reses), deux autres pour le Forum français de la jeunesse (FFJ), ainsi qu’un siège chacun pour l’Association des jeunes élus de France (Ajef), la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), la Jeune Chambre économique française (JCEF) et la Confédération nationale des jeunes agriculteurs (CNJA).