Flexibiliser le système électrique : un défi à anticiper

Le développement massif des énergies renouvelables et l'électrification de certains usages (mobilité, industrie, chauffage) vont fortement accroître les besoins en flexibilité du système électrique. Moduler l'offre et la demande permet en effet d'éviter des engorgements au niveau du raccordement, de réduire les besoins en moyens de production de pointe, mais aussi de limiter les coûts de développement du réseau et donc du système électrique dans son ensemble. Certaines solutions sont d'ores et déjà matures. Il s'agit désormais de créer le cadre économique et réglementaire nécessaire à leur déploiement massif.