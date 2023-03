Rénovation : ne pas négliger l'isolation de l'enveloppe du bâtiment

Si les aides pour la rénovation des logements favorisent les systèmes de chauffage décarbonés, elles doivent aussi accroître le soutien aux travaux d'isolation de l'enveloppe, selon le pôle Fibres-Énergivie, afin d'atteindre le niveau BBC en 2050.

« Pas de neutralité carbone en 2050 sans une isolation globale et performante des bâtiments », défend le groupe de travail sur la qualité de l'enveloppe du bâtiment (GTQE) du pôle de compétitivité Fibres-Énergivie, qui vient de publier une nouvelle édition de son livre blanc. En vue de parvenir à cet objectif, le secteur du bâtiment doit réduire ses émissions de 50 % d'ici à 2030 et atteindre, en moyenne, le niveau de performance « Bâtiment basse consommation » (BBC) dans les trente prochaines années.

Les chantiers de rénovation monogeste restent majoritaires

« Si la loi Climat et résilience et la réglementation environnementale 2020 ont marqué des avancées, les mesures adoptées demeurent insuffisantes pour endiguer la crise climatique, énergétique et sociale. Aujourd'hui, 86 % des travaux engagés ne concernent que de simples gestes de rénovation et ne sont pas encadrés par une méthodologie compatible avec la performance finale recherchée », pointe du doigt Philippe Boussemart, membre du groupe de travail, directeur général de Sto France et président du Groupement du mur manteau.

Dans un avis voté en novembre 2022, le Conseil économique et social (CESE) a notamment estimé qu'avec la mise en place de l'aide MaPrimeRénov', une « accélération » des travaux de rénovation énergétique « a bien été constatée ». Mais il a aussi déploré que ceux-ci restent le plus souvent limités à quelques postes, comme le changement de fenêtres ou de chaudière, « sans s'intégrer dans une rénovation globale ». Face à ce constat que partagent plusieurs acteurs du bâtiment ou des parlementaires, MaPrimeRénov', distribuée par l'Agence nationale de l'habitat, a vu son budget rehaussé en 2023, afin de mieux encourager les bouquets de travaux. Tout en décidant à compter d'avril prochain de ne plus soutenir, notamment, les propriétaires les plus aisés pour la réalisation de travaux d'isolation en monogeste.

La priorité doit s'orienter vers une performance de l'enveloppe, car l'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée pôle Fibres-Énergivie

Si les chantiers de rénovation monogeste restent majoritaires à l'heure actuelle, le groupe de travail critique le renforcement des aides en faveur des pompes à chaleur (PAC), mises « au rang de priorités », et demandent de flécher davantage de fonds publics vers l'isolation de l'enveloppe. Car depuis février 2020, le groupe Effy constate et déplore aussi une réduction de MaprimeRénov' et des primes des certificats d'économies d'énergie (CEE) allant de 50 à 80 % pour l'isolation thermique des murs, des sols et des combles perdus des ménages très modestes.

L'enveloppe des bâtiments « ne peut être reléguée au second plan »

Or, « la priorité doit s'orienter vers une performance de l'enveloppe, car l'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée. Par ailleurs, le dimensionnement de systèmes efficaces de production d'énergie permet de compléter les besoins en chauffage à hauteur des déperditions résiduelles », soulignent les industriels de l'isolation. Les spécialistes de l'efficacité énergétique, tels que Effy ou les associations Cler et Négawatt, estiment aussi que l'isolation thermique est essentielle et doit être réalisée avant l'installation d'un système de chauffage et est « incontournable » dans le cadre d'une rénovation globale, qu'elle soit réalisée en une fois ou par étapes.

Investir dans l'isolation est également un acte à long terme car la durée de vie d'une enveloppe bien isolée est plus importante que celle des équipements. « Certes, le coût de construction est plus élevé, mais amortissable dans le temps. Les équipements nécessitent quant à eux une maintenance régulière (le coût d'entretien annuel d'une chaudière est estimé entre 80 et 190 €/an et celui d'une VMC entre 130 et 260 €/an) et un remplacement nécessaire au-delà de quinze à vingt ans d'utilisation », ajoute le groupe de travail. Celui-ci milite, en outre, pour introduire une garantie de résultats, grâce au commissionnement se traduisant par une vérification systématique et complète de la performance thermique (enveloppe et équipements) des bâtiments construits ou faisant l'objet de rénovations.

Par ailleurs, les bâtiments peu ou mal isolés, sans traitement de ponts thermiques, ont également un impact sur la qualité de l'air intérieur (développement de moisissures) et, par conséquent, sur la santé des occupants, préviennent les professionnels de l'enveloppe. Et le bureau d'études Pouget Consultants, membre du groupe du travail, constate, en moyenne, « deux fois plus de déperditions pour une façade aux ponts thermiques non traités par rapport à celles aux ponts thermiques traités, ceci à isolation équivalente en partie courante ».

Ce livre blanc relance donc le débat de l'ambition des rénovations énergétiques, de la nécessité de réaliser des travaux d'isolation lors d'un changement de système de chauffage et d'embarquer davantage de rénovation globale et performante.