Le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du Pacte vert, Frans Timmermans, a démissionné de ses fonctions. Il est remplacé à titre temporaire par Maroš Šefčovič, vice-président en charge des relations interinstitutionnelles.

C'est pour prendre la tête d'une liste sociale-démocrate-verte pour les élections néerlandaises prévues cet automne que le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du Pacte vert a présenté sa démission. Il est remplacé temporairement dans ses fonctions par le vice-président slovaque en charge des relations interinstitutionnelles et de la prospective, Maroš Šefčovič, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre de la Commission de nationalité néerlandaise. Sachant qu'une nouvelle Commission devrait être désignée à l'issue des élections au Parlement européen de juin 2024.

Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, M. Timmermans a eu la charge de coordonner le programme législatif visant à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à horizon 2050 et à représenter l'UE dans les négociations internationales sur les changements climatiques. Il a également coordonné les travaux relatifs à la stratégie européenne en faveur de la biodiversité, au plan d'action « zéro pollution » et au plan pour économie circulaire. Si la majeure partie des chantiers législatifs ont été lancés, les textes sur la réduction des pesticides et la restauration de la nature sont toutefois encore en chantier.

« Au terme d'une phase législative réussie, le vice-président exécutif Šefčovič se concentrera sur le déploiement harmonieux du pacte vert pour l'Europe en tant que stratégie de croissance pour l'Europe. Notre priorité sera de renforcer l'innovation industrielle propre ainsi que de moderniser nos réseaux et nos infrastructures en vue de la transition énergétique et de l'accès aux matières premières critiques », a annoncé la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

Docteur en droit, Maroš Šefčovič a travaillé au ministère slovaque des affaires étrangères et occupé des postes de diplomate auprès de différents pays (Zimbabwe, Canada, Israël) et de l'UE, avant de rejoindre la Commission. Il y a occupé plusieurs postes depuis 2009 : commissaire européen chargé de l'éducation, de la formation, de la culture et de la jeunesse ; vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration ; vice-président chargé de l'union de l'énergie et de la politique spatiale de l'UE.